告生妨害名譽 立委控狼師惡人先告狀

2017-06-28

〔記者呂伊萱／台北報導〕6月初起網傳政大韓文系外籍教師性騷擾女學生，民進黨立委陳亭妃揭發後，政大將之停職調查；陳亭妃昨再爆該名狼師竟「惡人先告狀」，向協助受害者處理案件的韓文系講師朱立熙與葉姓學生提告「妨害名譽」。受害女學生則表示，已蒐集證據，盼透過司法途徑讓狼師受到懲罰。

陳亭妃表示，原以為學校性平會會積極且嚴謹地處理本案，但該名狼師卻反過來「惡人先告狀」，對協助受害者發聲的朱立熙與葉姓學生提告「妨害名譽」，甚至在性平會會議上對學生造成二次傷害。

陳亭妃在記者會上與兩名受害女學生連線，一名學生表示，不想在公開場合敘述被騷擾的過程，但已經蒐集充分證據，決定尋求司法管道協助。該名學生說，該名教師主張是學生「反應過度」，甚至說「明明喜歡老師，怎麼會討厭老師的觸摸呢？」等令她感到噁心的話，她現在想起來還是非常害怕。

另名學生表示，不管別人怎麼說，這件事情千真萬確存在，加害者應該要道歉，希望透過司法途徑，讓正義得到伸張，加害者受到懲罰。

陳亭妃痛批該名狼師居心叵測，企圖用不當手段轉移性騷擾焦點，扭曲其不當行為的事實。陳亭妃要求教育部，應深入調查這名狼師的學經歷是否屬實，以及了解該狼師在課堂上與學生互動情形。