擊斃賊 警：非正面開槍

2017-06-28

〔記者張文川／台北報導〕台北市警萬華分局警備隊員警張景義，2013年在西門町追捕駕車逃逸的黎姓竊嫌時，朝車輪開2槍，其中1發子彈擊中黎男致死，日前檢方依業務過失致死罪嫌起訴張。台北地院昨首開庭，張景義主張無罪，認為依彈道分析，他不是正面朝駕駛座開槍，且死者家屬求償1400萬餘元也非他所能負擔，「我願負擔一定金額，但絕非要用金錢換無罪」，法官勸雙方重行思考協調賠償金額的可能，定8月8日再開庭。

2013年8月13日，黎男因拒絕接受警方盤檢，駕車逃逸到西門町鬧區，當時正在附近處理民眾路倒事件的張景義獲報加入圍捕，朝黎男的車輪連開2槍，1發子彈穿過擋風玻璃擊中黎男腹腔，黎男送醫不治。

黎男家屬控告張員涉業務過失致死，北檢2度處分不起訴，但都被高檢署發回。北檢今年認定張員開槍當下尚未達急迫性，有過失責任，將他起訴，黎妻與3幼子並求償1400萬餘元。

昨開庭時，張員強調當時黎男駕車拒捕，確實已發生危害，他開槍是為了防止危害發生，合乎用槍時機和比例原則，且依據彈道比對，他開槍的位置與角度並非朝向駕駛座正面開槍。

法官勸諭雙方，對黎男妻子與家屬而言，黎男確實因涉案而被警方追捕，才發生此事，希望家屬能考慮降低求償金額，同時再給雙方1個半月時間思考和解的可能性。