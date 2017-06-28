街友打婦還狠瞪 在北車脫衣狂奔落網

2017-06-28

〔記者王冠仁、張凱翔／台北報導〕街友吳志航喝醉後，昨在台北車站往桃園機場捷運A1站之間連通道亂晃，竟無故出拳毆打陳姓婦人，使她當場鼻樑噴血。警方在北車大廳找到裸身奔跑的吳男；他酒醒後聲稱「不小心碰到」，但陳女及女兒指證歷歷，警將吳男依傷害罪送辦。

吳志航是「不定時炸彈」，警方說吳是列管的街友，棲居北車或萬華艋舺公園，酒後常起衝突。今年2月及3月兩度無故打人，是頭痛人物。

今年3度無故打人

警方調查，吳志航（37歲）昨一早在台北車站周邊喝酒，近10點走到台北車站往桃園捷運A1站底下的連通道閒晃，他喝醉後胡亂行走，見到前方一對母女，不分青紅皂白出拳朝婦人臉上揮去。

被打的陳婦告訴警方，她是保險業務，當時與女兒要去桃園拜訪客戶，她與女兒邊走邊交談，不時左右擺頭，想不到無端遭人毆打，她猝不及防，鼻樑流血、身軀往前倒下，想不到吳男還走到她前方惡狠狠瞪人；吳男毆人後落跑，她女兒一度想追，陳婦擔心節外生枝叫女兒不要追，還好一旁民眾幫忙報警，陳婦覺得「真是莫名其妙」。

警方根據監視器影像認出列管街友吳男，熟知他習慣在北車周邊溜達，派員四處查看，果真在北車1樓大廳找到他，當時他脫掉上衣在大廳狂奔，幸虧警方及時將他攔下逮捕，酒測值更高達0.93毫克，可見「醉得不輕」；吳男酒醒後辯稱，他並非蓄意攻擊陳婦，而是行走時不小心「撞上去」。

警方表示，為避免街友酒後在北車周邊鬧事，見街友在北車內喝酒都會制止，但吳男長期棲居北車，刻意在車站外喝完酒才進車站。警方日後會把北車周邊與其所屬連通道，列入巡邏重點並加強巡邏密度。

社會局︰將訪視輔導

北市社會局表示，針對台北車站街友問題，市府每月會與台鐵召開街友問題的協調會，另外也會定期派出社工訪視、輔導。