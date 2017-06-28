扛債遭家暴 父喪遇討債 全因少子化？

2017-06-28

補習班倒閉 欠百萬債務

〔記者錢利忠／台北報導〕王姓婦人近年遭遇一連串不幸，因「少子化」導致生意失敗後，幫夫扛鉅債、還遭夫家暴、離婚、父喪遭討債、遭母告上法院；台北地檢署昨依偽造有價證券罪將王婦起訴。

檢方調查，王婦的丈夫經營補習班，因不敵近年少子化的趨勢而倒閉，在外欠下數百萬元債務，因王婦掛名補習班負責人，債主追著她跑。

6年前，父親過世，王婦在父親的公祭會場上，被討債集團「請」到派出所談判，王婦為求脫身，隨討債集團到律師事務所簽本票，債主要求她須另找人作保，她不得已，只好冒用母親的名義作保。

簽本票脫身 冒母名作保

後來討債集團向法院聲請本票裁定，要求王母代償數百萬元欠款，王母驚覺被女兒冒名作保，向法院提起民事確認本票債權不存在之訴，另對女兒提出刑事告訴。

王婦承認冒用母親名義作保，哭訴丈夫經商失敗欠債，她為替丈夫還債，才依討債集團要求，分別以自己及母親名義簽本票，沒料到丈夫承受不住經濟壓力，竟把她當出氣桶，屢次家暴，她走投無路，才離婚帶小孩到處打工躲債。

被要求代還 母驚覺提告

檢方認為，王婦被討債集團索債時，討債集團並未對她使用強暴、脅迫等不法手段，王婦涉嫌冒用母親名義作保，此舉已觸法，因此將她起訴。