威力彩得主 打造身心障者晚年家園

2017-06-27

〔記者吳佳蓉／台北報導〕威力彩28.7億元得主，人生翻轉幸運不獨享，捐出1.888億元做公益，之中1500萬元指定挹注「彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會」，協助打造「伯立歐家園」，用愛構築身心障礙者晚年安心居所。

喜樂協會理事長陳忠盛表示，比起都會區，彰化偏鄉取得捐款資源相較不易，相當感謝中獎人，一次挹注1500萬元，補足「伯立歐家園」第一期自籌工程款5000萬元經費三成缺口，距打造獨居、年老、經濟有困難身心障礙者晚年家園目標，再邁進一大步。

會取名「伯立歐家園」，「主因在Polio（小兒麻痺症）對同樣患有小兒麻痺症的自己及他人，原先是個不幸的記號，但因許多人的愛，使我們產生力量、盼望，Polio也從身上不幸的印記轉化成愛的記號。」

陳忠盛自述，因照顧資源不足，自己從小只能用雙手在地上爬行，直到在「喜樂小兒麻痺保育園」遇見從美國來的創辦人瑪喜樂女士（Joyce Mcmillan），才「爬著進來，站著出去」，成立喜樂協會，就是希望將愛傳承、擴及更多身心障礙者。

喜樂協會除提供就業輔導外，也設有「愛加倍庇護工場」，提供百名身心障礙者就業。陳忠盛表示，但除就業問題外，在結婚不易，雙親又逐漸年邁情形下，老邁身心障礙者也亟需能承接家庭支持功能的居所，尊嚴地安享晚年。

伯立歐家園待挹注善款

陳忠盛指出，「伯立歐家園」募款需求為5000萬元，在中獎人及各界捐款下，已募得3500多萬元，後續歡迎各界愛心挹注。