硫化氫毒性致命 醫護防護如臨大敵

2017-06-27

〔記者林敬倫、吳亮儀／綜合報導〕燿華電子宜蘭廠6名吸入致命硫化氫毒氣的員工被送往聖母醫院急救時，院方如臨大敵，醫護人員全部穿著防護衣，10點40分拉起封鎖線，緊急封閉急診室，不收燿華意外以外的病患，直到下午2點半才解除。

去年12月31日，宜蘭縣冬山鄉肥料工廠也發生清洗肥料池吸入硫化氫的意外，造成2死5傷；昨天6人送醫時，消防人員忍受硫化氫惡臭，不斷為傷者CPR，送到醫院時，救護人員深怕毒氣濃度高，對其他病患造成影響，立即為傷者除污，再拉進急診室急救。

硫化氫是無色、易燃的酸性氣體，濃度低時帶惡臭，氣味如臭蛋；濃度高時反而沒有氣味。

專家︰硫化氫導致缺氧

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌指出，硫化氫毒性很強，動物屍體在缺氧下分解有機物的過程中也會產生，因此在煉油廠、屠宰場、魚罐頭工廠、下水道等高風險場所都可能會有硫化氫，有中毒風險。

楊振昌說，硫化氫會使身體無法使用氧氣、導致缺氧，輕者會頭痛、倦怠，但只要濃度超過100ppm（百萬分之一），會使嗅覺麻痺，鼻子會失靈而聞不到，這時就很危險；超過500ppm會昏倒、死亡，超過1000ppm可能會在1分鐘內死亡。

楊振昌說，缺氧的後遺症很嚴重，以往硫化氫中毒案例中有人變成植物人，或智力嚴重受損、變成像小孩子一樣；急救時多用解毒劑，但嚴重的話，多少會有點後遺症。

楊振昌建議，進入高風險場域工作時，最好注意通風並測量硫化氫濃度，或戴上獨立呼吸器作業，若發現不對勁，要趕快撤離。