封口 燿華命員工交手機 簡家威母哭兒枉死

2017-06-27

員工痛斥 太過份

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕燿華電子昨天廢水槽清污4死2傷重大工安事故發生當時，原因一改再改，甚至傳出廠方要求員工交出手機集中保管，下班後再領回，叮嚀不要透露內部訊息，此舉引起反彈聲浪，許多員工忍不住痛批：「太過份了！」

工程師簡家威是第一個發生不幸的員工，簡母昨哽咽地說：「兒子這條命死得好可惜，情願這個苦我來擔，兒子不該無辜犧牲。」

簡家威 第一份工作就送命

26歲的簡家威是東南科技大學畢業，人生第一份工作就在燿華電子，他平常做事認真，不菸不酒，是家人眼中孝順且懂事的孩子。

簡母昨強忍悲傷處理愛子後事，但聽到旁人談及愛子，她仍瞬間淚崩，哽咽地說：「為什麼讓這些人沒穿防護衣就進入槽中，工安在哪裡？這些生命根本是白白犧牲！」白髮人送黑髮人場景讓人鼻酸。

簡母泣訴，原本前程似錦的兒子，如今變成冰冷遺體，身為母親的她心如刀割，她只希望把兒子平平安安地交還到她手上，其他什麼都不要。她說，這次意外是公司的問題，員工教育與保護沒有到位，公司應給家屬交代。

許家偉父控燿華卸責

另一名28歲罹難者許家偉的父親痛批，昨天事故發生後，他接到電話，燿華一度說是「屋頂破掉，人掉下去」，後來又出現滑倒昏迷等版本，根本是廠方卸責。

他說，兩年前燿華土城二廠發生氣爆後，他就發現廠區工安環境很差，昨天的事故，廠方處理態度避重就輕，「燿華要負全部責任！」

許父說，家偉是家中老二，他很孝順，宜蘭大學環境工程學系畢業，當兵退伍後便進燿華，這份工作是他的專業，也是第一份工作，已做了3、4年，自己在兩年前便提醒兒子，燿華工安環境差，但孩子想做，當父親的也無可奈何。