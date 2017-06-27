軍官伸狼爪 看護跨海挺肚提告

2017-06-27

〔記者楊國文／台北報導〕唐姓軍官的妻子重病，僱用印尼女看護照料，他卻2度性侵女看護，還不顧妻子就在旁邊，威嚇對方「老闆娘會告妳，因為妳跟我這樣！」女看護懷孕回印尼，隔海揭發唐男惡行，最高法院昨依2個強制性交罪，判他3年10月徒刑定讞。

判決指出，唐男2012年10月僱用印尼女看護在醫院照顧住院的病妻，女看護睡在病床旁就近照護。同年12月深夜，唐男探視妻子後，藉口開車載女看護外出吃消夜，將車停在停車場後在車內性侵她。

2013年1月，唐妻返家休養，唐男到床邊禱告，見妻子熟睡，欲性侵睡在另一張床的女看護遭拒，唐男心生不滿恫嚇稱「老闆娘會告妳，因為妳跟我這樣！」制止她掙扎性侵得逞。

女看護2度遭性侵，曾短暫逃逸，因唐男求情而心軟返回，後來女看護發現懷了唐男的孩子，2013年10月回印尼待產，認為他失聯不依約支付扶養費，越洋撥打1955外籍勞工保護專線，指唐男另涉性侵她3次，唐男否認。

女看護指控唐男另涉性侵她3次，最後一次是唐妻過世完成火化那天，但法官發現，女看護指稱另遭唐男3次性侵期間，雙方互動良好，女看護也不否認和唐男出遊、赴汽車旅館、收唐男贈送禮物，雖她宣稱因怕遭解僱會被遣返，所以就「隨便他（唐男）了」，但歷審認為太過牽強，這3次性侵指控的證據不足，判唐男無罪確定。