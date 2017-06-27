竊賊攔車逃 碩士載警追

2017-06-27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警員李彥德徒步追緝鄧姓竊盜通緝犯，嫌犯謊稱遇仇家，跳上陌生人的機車逃逸，有碩士學歷的黃姓男騎士看到李員狂奔追逐機車，主動詢問是否需要幫忙？李員馬上跳上機車後座，與碩士男合力逮到通緝犯。

本月中旬，南市警六分局鹽埕派出所警員李彥德下班騎機車途中，在西門路、五妃街口發現騎機車的男子疑似鄧姓竊盜通緝犯，李員趁他在南門路停車購物時，走上前表明身分盤查。

鄧嫌報邱男假名矇騙，但李員熟記鄧身形、特徵，戳破鄧的謊言，鄧拔腿狂奔，在健康路、南門路口跳上停紅燈的機車後座，向連姓機車騎士謊稱遇到仇家，請他幫忙搭載。

穿便服的李員一路狂追，國立大學碩士畢業、擔任研究助理的黃姓騎士，主動上前詢問李員「是否需要幫忙？」李員說：「我是警察，在追歹徒！」碩士男主動載警追捕鄧嫌。

這時連姓騎士察覺不對勁，在體育路、南門路口熄火、喝斥鄧嫌離車。鄧嫌下車後逃到體育場西側機車停車場躲藏，碩士男及李員聯手將鄧嫌壓制在地，與支援員警將有竊盜、強制與毒品通緝罪名的鄧嫌送進監獄。

南市六分局長吳清飛感謝黃男見義勇為，要副分局長吳麗娟到他任職公司送感謝狀與水果禮盒。黃男說，原以為是爭吵糾紛，後來見鄧嫌跳上他人機車逃逸，驚覺鄧可能是警察追捕對象，才幫忙載李員從後追趕。