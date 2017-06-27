竊賊攔車逃 碩士載警追

2017-06-27

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警員李彥德徒步追緝鄧姓竊盜通緝犯，嫌犯謊稱遇仇家，跳上陌生人的機車逃逸，有碩士學歷的黃姓男騎士看到李員狂奔追逐機車，主動詢問是否需要幫忙？李員馬上跳上機車後座，與碩士男合力逮到通緝犯。

本月中旬，南市警六分局鹽埕派出所警員李彥德下班騎機車途中，在西門路、五妃街口發現騎機車的男子疑似鄧姓竊盜通緝犯，李員趁他在南門路停車購物時，走上前表明身分盤查。

鄧嫌報邱男假名矇騙，但李員熟記鄧身形、特徵，戳破鄧的謊言，鄧拔腿狂奔，在健康路、南門路口跳上停紅燈的機車後座，向連姓機車騎士謊稱遇到仇家，請他幫忙搭載。

穿便服的李員一路狂追，國立大學碩士畢業、擔任研究助理的黃姓騎士，主動上前詢問李員「是否需要幫忙？」李員說：「我是警察，在追歹徒！」碩士男主動載警追捕鄧嫌。

這時連姓騎士察覺不對勁，在體育路、南門路口熄火、喝斥鄧嫌離車。鄧嫌下車後逃到體育場西側機車停車場躲藏，碩士男及李員聯手將鄧嫌壓制在地，與支援員警將有竊盜、強制與毒品通緝罪名的鄧嫌送進監獄。

南市六分局長吳清飛感謝黃男見義勇為，要副分局長吳麗娟到他任職公司送感謝狀與水果禮盒。黃男說，原以為是爭吵糾紛，後來見鄧嫌跳上他人機車逃逸，驚覺鄧可能是警察追捕對象，才幫忙載李員從後追趕。

  • 南市六分局警員李彥德（前安全帽者）與黃姓碩士男（後安全帽者）英勇壓制逃竄的鄧姓通緝犯。（攝自臉書爆料公社）

    南市六分局警員李彥德（前安全帽者）與黃姓碩士男（後安全帽者）英勇壓制逃竄的鄧姓通緝犯。（攝自臉書爆料公社）

  • 南市警六分局副分局長吳麗娟代表送感謝狀給助警逮通緝犯的黃姓碩士（右者）。（記者王俊忠翻攝）

    南市警六分局副分局長吳麗娟代表送感謝狀給助警逮通緝犯的黃姓碩士（右者）。（記者王俊忠翻攝）

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