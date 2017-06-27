狙殺土城角頭 3嫌落網聲押

2017-06-27

〔記者余衡、王定傳／新北報導〕36歲角頭黃義倫日前在新北市遭狙殺斃命，警方昨逮捕25歲兇嫌林楊峻與涉嫌藏身幕後的嫌犯李尚哲、謝龍宇，檢警懷疑全案疑涉土地開發利益，正釐清是否還有藏鏡人，將3人依殺人及槍砲罪嫌移送法辦，檢方複訊後向法院聲押3人。

本月22日晚間，黃義倫前往土城區一處停車場取車，遭槍手埋伏近距離射擊10槍狙殺身亡，警方掌握林男逃往新竹，昨晨1點多趁他入睡後破門逮人，同步在桃園中壢逮捕李男及謝男。

疑開發糾紛 買兇殺人

林男到案後初步供稱，日前在路上與開保時捷休旅車的黃男互看不順眼，遭對方辱罵「幹╳娘，看三小」後懷恨在心，記下對方車牌，上網買槍伺機尋仇，數日後在停車場發現該車，計畫埋伏行兇，當晚見黃男現身取車，上前朝駕駛座玻璃連續射擊，「一時緊張」把彈匣內子彈統統打完，不確定共開幾槍，事後將槍枝丟在竹北一處大排水溝內。

據悉，警詢中，謝男向警供稱，李男因車輛買賣生意與死者有過糾紛，便出資百萬並提供槍枝，他才找林男犯案；李男雖承認曾與死者有過節，但否認買兇殺人。

警方調查，潦倒的林男，受謝男多次介紹工作，感念在心，而謝男與李男合夥經營車輛租賃及土地開發生意，與天道盟組織過從甚密，近來與死者黃男創立的公司有多次利益衝突，李、謝多次與林男徘徊行兇現場。

警方懷疑2人涉嫌提供槍械及酬勞買兇殺人，也不排除有幫派大老下令買兇殺人。