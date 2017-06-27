摩鐵大亨告別式 豪賭跑路兒 現身送老爸

2017-06-27

〔記者何宗翰、張瑞楨、楊政郡／台中報導〕摩鐵大亨、「紀氏源豐」董事長紀竹林因病過世，享壽85歲，昨公祭。傳出積欠大筆賭債，被黑道追債的集團少東紀安家（已改名紀向謙），也低調現身會場，不過未參加送葬隊伍，現場沒出現疑似討債人士。

碾米廠起家 身家200億

紀竹林以源豐碾米廠起家，因投資眼光精準，成為台中市7期重劃區早期地主，並經營蘭夏、沐夏、沐蘭、竹林雅致、悅豪、沐夏墾丁會館等汽車旅館，成為台中摩鐵業的開拓先驅，集團旗下有汽車旅館、物流事業等。

地方人士指出，紀竹林育有3子，他中風已5年，6年前分產，估計財產至少200億。集團的稻米事業，目前由長子紀水樹經營，次子紀安禧經營集團旅館事業，么子紀向謙專精設計及飯店管理。

紀向謙沉迷賭博，豪賭傳聞甚多，相傳他在澳門賭贏1億多元，也曾一夜輸掉2億元，卻一臉神情淡定，他到底賭輸多少？有人估計至少50億元，自稱是紀向謙朋友的人則稱，至少60億元，甚至有高達上百億元的傳聞。

外傳紀向謙對地下運彩情有獨鍾，還養分析團隊，為他分析賽事賠率與下注組合，每天賭資可達上億元。

不過2010年起，紀向謙賭運走下坡欠下龐大賭債，家人雖以生意人的信譽為重，替他支付賭債，卻也埋下他「賭免驚」的後遺症。前年他曾因賭博欠下數十億元，引來黑衣人在紀氏源豐公司前站崗，傳出家人賣了7期重劃區一塊土地還債，去年11月集團旗下3家摩鐵被砸店，傳出是他再欠下鉅款，還一度躲到加拿大避風頭。

另外，集團旗下的悅豪事業公司是中部知名摩鐵集團，負責人是紀母，紀向謙是董事兼協理，他為了償還債務，至少賣掉40億元公司與母親的房地產。

紀向謙到處被追債後，連累悅豪事業，目前悅豪法定代理人已變更為他，相關民事債務全部轉到他及悅豪事業，親人已與他劃清界線。

知情人士指出，去年底就聽說紀向謙從加拿大回來，開始在市區出現，應該是債務處理差不多了，但這次喪事家屬很低調，對外都說他沒回來，紀向謙昨也僅現身公祭會場，送葬到墓園的隊伍中未見他的蹤影。