血腥鬥狗戳到流血 激比特犬抓狂廝殺

2017-06-26

〔記者陳昀／桃園報導〕流動式鬥狗場隱身桃園市觀音區的偏僻民宅，業者以世界10大猛犬排名第1的比特犬互咬為噱頭，還用尖銳的「打狗棒」把狗戳到流血、激發野性，手段殘忍；警方前天逮捕謝姓主嫌、工作人員及賭客共55人，依賭博罪嫌及違反動物保護法究辦。根據動保法，鬥狗可開罰5萬至25萬元，虐待動物為20萬至200萬元。

警方調查，該處鬥狗場工作人員有13人，含把風、現場主持人、收票員及接待人員等，33歲謝嫌負責租用場地及聯繫飼主，再由飼主號召賭客前來下注，賭客進場需入場券，每張500元。

鬥狗場是由2邊飼主各帶1隻比特犬前往，2狗互咬廝殺，其中一方怯場、無力攻擊倒地就算輸，雙方的狗主人會談好數萬元賭資對賭內場，謝嫌再依賭資大小，每場抽取2000元至5000元不等的抽頭金；主持人也會吆喝其他賭客對賭外場，外場須雙邊賭金達到相同金額，賭注才能成立，主持人再抽取千分之五做抽頭金。

大園警分局偵查隊長施忠進表示，鬥狗賭局在北部很罕見，多是利用網路社群號召，再選定地點開賭，抓到的賭客中，不少是從中南部遠道而來。為讓比賽更激烈，工作人員賽前會用尖銳的棒子，把狗戳到流血、激起牠們的野性，比特犬以尖銳牙齒互咬，血淋淋讓人怵目驚心。謝嫌供稱，他以前在南部經營流動式鬥狗場，這是第1次到北部設賭局，「開工」第1天就被查獲。

警方在現場查獲賭資10萬多元、「打狗棒」2支、入場券195張等，將現場賭客及工作人員等55人依賭博罪移送，另將謝姓主嫌及2名狗主人，依違反動物保護法移送主管機關裁罰。