家被堵死如牢籠 逼嬤像狗爬摔斷肋骨

2017-06-26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市民賴欽木住處，周邊土地被地主丁大海買下，地主還用140公分高的鐵絲網將賴家團團圍住，讓賴家人宛如住在牢籠內，進出家門都要彎腰像狗爬般難堪，賴的82歲媽媽還因此摔傷骨折，賴家人氣憤難平，不知如何是好？

用鐵絲網將賴家圍住

賴欽木住在基隆深澳坑現址60年，當年媽媽楊省在礦場熄燈時，花數千元向礦場老闆買下礦坑的工寮當家，並於82年起，向國有財產署承租土地約58坪，新合約108年底到期。

賴欽木表示，104年5月，地主丁大海購買他家門外周圍土地，主張賴家出入多年的道路是丁的土地，105年4月16日開始用汽車阻擋道路口（只有人員可進出），同年5月7日起，進一步將賴家連接外面巷道，用鐵柵門上鎖，封閉他們進出通道；賴欽木為了出入，將鐵柵欄上的鎖破壞，並到法院告丁大海涉犯刑法強制罪，今年4月中旬丁獲不起訴處分。

賴欽木說，今年3月，丁大海更變本加厲，用140公分高的鐵絲網將他們家整個包圍起來，全長約40公尺，造成賴家人出入都要攀過鐵絲網；賴欽木說，6月2日基隆大豪雨傳出災情那天，82歲媽媽楊省要回家，像狗一樣拉開鐵絲網沿著下緣爬入，整個人跌倒撞到胸部，怕被小孩念忍痛不說，隔天痛到受不了，子女載去醫院照X光，才知道肋骨已斷裂。

楊省說，當年深澳坑周邊都是竹林，礦場熄燈後，她在自家周邊養豬，到住家周邊竹園挖綠竹筍，賺錢養家，怎知因為住家鄰地換地主，落得回家得像狗般爬狗洞；賴欽木表示，老母得像狗一樣爬進爬出，他當兒子好慚愧。

丁大海稱要開發建設

被指控的丁大海說，那是他的地，不是現有巷道，用鐵絲網設圍籬，不讓他人進出，是要維護自身權益；他的土地要整體開發建設，不會租給賴先生當路走；丁大海強調，他不可能去買賴欽木的地（賴的地後面又有千坪的國有地），因為國有財產署也不會賣，主要是有明文規定，土地連結國有財產署的土地逾1500坪，不得販售。他是生意人，和氣生財，不希望到處告、四處投訴，如果要這樣，他也只好訴諸法律捍衛權益。

基隆市議員陳東財表示，早年當地有數戶工寮，住戶都靠那條路行走；他曾詢問工務處，是否可以認定為現有巷道，因條件不符遭拒。

工務處技正簡翊哲說，現有巷道認定條件限制，須是20年以上、且不為特定人士使用、且原地主同意，因目前僅賴先生一戶居住，認定上與現有條件不符。