故障硬開 警車自燃燒毀

2017-06-26

剎車失靈 擦撞路樹

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓警分局後勁派出所林姓警員，昨午開警車搭載一對母女回所製作筆錄，途中警車車頭突然冒煙起火，且車子剎車失靈，林員將車開進人行道擦撞路樹，車子停住後，3人立即逃出車外，消防員趕到，車已燒掉一半。

楠梓警分局表示，事故車輛最近保養時有發現副水箱異常洩漏，將於近日進廠維修，最近很少出勤，昨天處理家暴案，所內剛好只剩下這輛警車可用。

車上3人 及時逃生

林姓警員昨中午開警車前往處理家暴案件，約12時30分返回派出所途中，當時後座還載一對要帶回製作筆錄的母女，其中母親37歲，女兒讀幼兒園，未料行進中的巡邏車引擎蓋突然冒出火花，剎車及手剎車也都失靈，車子失速在快車道滑行，嚇壞車上3人，情況危急。

開車的林姓警員將巡邏車開進中油北門圍牆旁的人行道，利用牆邊的大樹擋下警車，3人趕緊逃下車並通報消防隊滅火，過程中人員都無受傷。

水箱漏水 加滿續開

警方無奈說，發生意外巡邏車，服役至今已10年，預定明年要汰除，先前預估維修費用約需7萬元，由於後勁所連同這輛燒掉的巡邏車，只有2輛巡邏車，如果因為水箱漏水就先停止使用，勤務將無法運作，只好暫時以將漏水水箱加滿水的方式，繼續使用。