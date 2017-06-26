蒙古夫妻 窩夜店偷名牌包

2017-06-26

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區夜店本月間數度發生酒客遭竊案，警方鎖定來自蒙古國的男子鋼巴特爾與其妻子，查緝時這對鴛鴦盜又在北市松仁路Chess夜店偷東西，當場被店家發現報警逮人。

警方調查，來自蒙古國的25歲鋼巴特爾與另2名男子安克巴耶爾、卡丹巴塔，各夥同妻子或女友共3男3女，去年2月以觀光名義來台，鎖定大台北地區3C店家的手機、電腦等物品，以相互掩護方式行竊，隔月被警方逮捕，6人均被法院羈押。

6人羈押期於今年2月期滿，法院改裁定限制住居，未料6人到新北市新店區租屋住宿後，鋼巴特爾等3人自4月開始故態復萌，再次組成竊盜集團，在北市各捷運站行竊，專挑手提包拉鏈未關合的女性乘客下手，得手後甚至直接在捷運站內分贓現金。

其中愛喝酒的鋼巴特爾，本月中旬凌晨與22歲妻子到信義區夜店，一邊飲酒狂歡，一邊尋找下手對象，見夜店內25歲孫姓女子背著「PRADA」名牌包，靠近行竊時，被孫女的陳姓男友目睹，不動聲色通報店家報警，員警趕來查獲2人。

鋼巴特爾落網後喊冤，表示他看見1名女子的錢包不慎從肩背包內掉落，他撿起正要歸還，就被逮捕；檢方不採信他的辯詞，訊後認定他有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。