媽媽嘴賣恐龍咖啡 「 食穀不化」諷法官

2017-06-26

沉默抗議 與食古不化諧音

〔記者李雅雯／新北報導〕最高法院日前判決，媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏等3股東，應連帶賠償八里雙屍案死者張翠萍的母親李寶彩368萬元確定；剛好媽媽嘴咖啡店近期推出新產品「恐龍咖啡」，上面加了難咀嚼的大麥穀粒，看板上寫「食穀不化覺得苦」（食古不化諧音），讓人聯想這是呂炳宏對判決的「沉默的抗議」。

呂炳宏說，這確實是在判決出來後，某晚和人家聊天想出的新產品，大麥穀粒因為殼的關係，就是很難咬，大多是用在釀啤酒上，稱這杯創意咖啡是「恐龍咖啡」、「食穀不化」沒有對號入座之意，就是真的覺得「苦」。

媽媽嘴咖啡店推出的「恐龍咖啡」1杯100元，是在卡布奇諾厚奶泡上撒大麥穀粒，大麥穀粒難咀嚼，需要用力咬，多咬幾下後，有些苦味，接著慢慢嚼出甜味，嚐到甜味後的咖啡苦味，卻又愈加明顯，店家稱這是「食穀不化覺得苦」。

最高法院本月15日判決，呂炳宏等3股東應連帶賠償八里雙屍案死者張翠萍的母親李寶彩368萬元確定，當時呂炳宏受訪直呼：「太誇張！」他無奈表示：「我覺得很冤！但法院既然判了，該怎麼處理就怎麼處理，可能就賣房子賠吧！」

自嘲「多請兩個隱形員工」

至於陳進福的兒子對媽媽嘴企業有限公司、謝依涵民事求償，二審法院也判應連帶賠償631萬元，但最高法院撤銷原判決，發回高院更審。

最高法院的判決，讓呂炳宏獲得「史上最倒楣老闆」稱號，呂炳宏也自嘲說，前兩天和太太聊天時說到「現在真的很幸福」，太太對他說「你帶給我很多不平凡的經驗」，而且這些紛擾兩個人都一起堅定地走過去了，相信老天會有最好的安排。

呂炳宏說，已和律師研議，最壞的情況就是伯伯（指陳進福）、老師（指張翠萍）兩個求償案約1100萬元都扛下來，拿房子去抵押，「最壞不過如此，就當我多請兩個隱形員工囉」。