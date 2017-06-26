恐怖情人悶死前女友 再吞清潔劑自殺

2017-06-26

〔記者王冠仁／台北報導〕男子楊尚叡疑不滿女友張家瑜另結新歡，還提分手，疑在張女住處使用枕頭悶死對方，再故佈疑陣成張女睡眠中死亡，楊男自己則跑去投宿飯店，前天被發現自殺身亡；楊男是畏罪或情緒因素自盡，警方釐清中。

疑她結新歡 動殺機

警方調查，35歲男子楊尚叡與21歲女子張家瑜交往2年多，交往不久楊就搬進張的北市林森北路租處同居，兩人熱戀，常在臉書上放閃。

楊的工作不穩，曾持K他命被抓進警局，張女在中山區的按摩店工作，2人後來常吵架，張女提出分手，要他搬出租處，且最近張女又交了男友，疑因此讓楊抓狂。

投宿旅館 陳屍浴室

前天凌晨2點多，張女沒去上班、手機沒人接，張女的姜姓男友與同事，前往她租處查看無人回應，找來鎖匠開門，赫見她躺在床上動也不動；由於張女有地中海型貧血，姜一度以為她發病失去氣息，還打119由消防員指導急救，但隨後發覺她已死亡多時。

警方勘查，張女穿背心短褲蓋著棉被、頭髮略亂，身上沒明顯外傷，房內沒遺書，也沒打鬥痕跡和破壞跡象，冷氣開得很強。調閱監視器確認，張女23日早上9點下班返家，11點外出購物再返家，自此斷了音訊，但當天下午3點，楊男從張女處離開，研判楊涉有重嫌。

這時警方接獲通報，指北市新生北路某旅館有房客自殺，員警清查身分，發覺竟是楊男。

警方追查，楊離開張女租處到附近找朋友聊天2小時，還跟對方約吃消夜，當晚7點入住新生北路某旅館，1小時後外出到便利商店買水管疏通劑與2瓶飲料。前天中午楊沒退房，旅館人員開門查看，發覺他陳屍浴室。

警方從張女遺體十分「乾淨」，及呈睡姿等情研判，她疑遭楊男使用枕頭悶死，楊重新刻意布置現場，不排除清理過遺體；警方也不排除張女生前遭下藥迷昏，待解剖查明。警方懷疑，楊除了被要求搬出同居處，可能也知道張女另結新歡，因不願分手或報復鑄下殺機。

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