揪友討債中埋伏 遭當街狙殺 2槍亡

2017-06-26

〔記者曾健銘、姚岳宏／新北報導〕24歲男子李建志昨凌晨受人委託，帶著35歲羅姓及28歲廖姓友人，前往新北市三重區向27歲黃姓男子追討30萬元債務，孰料黃男假意還錢，私下卻找來3名友人助陣埋伏，待李男及羅男下車後，當場開槍及持刀狙殺2人，李男胸部遭擊中2槍，傷重不治；羅男則腹部中彈，全身多處刀傷，目前仍在醫院觀察。負責開車的廖男，因未下車露面，躲過一劫。

友人腹部中彈 多處刀傷

三重警方組成專案小組，追查行兇4人行蹤，清晨先逮捕涉嫌開槍的20歲男子吳伯笙，從他身上搜出犯案用的短武士刀以及改造手槍1把，吳男承認開槍射殺2人，但對開槍動機及細節交代不清，警詢後依殺人、槍砲等罪嫌將他移送偵辦，黃姓主嫌仍在逃，警方持續追查3人下落。

警方調查，27歲黃男以幫派份子自居，有多項毒品前科，日前他向30歲俞女借了30萬元未還，多次催討未果，俞女委託李、羅、廖男等3人幫忙追討債務，雙方邀約在三重區重新路二段路邊談判。

欠債黃男不爽一直被追債，電話中假意配合，私下卻找了包括吳伯笙在內的3名友人，4人一車先到現場埋伏，昨凌晨近3時，等羅男、李男到場下車後，馬上開槍襲擊並持刀追砍，混亂中羅男趕緊跑回車上，直奔醫院救治。

警方獲報趕赴現場，發現李男胸部中2槍，倒在騎樓已無生命跡象，送醫不治；後在醫院找到羅男，經查其腹部中1槍，骨盆碎裂，全身多處刀傷，經手術後已轉至一般病房。

一下車就開槍 持刀猛砍

警方約談目擊全程、開車的廖男，幸運保住一命的他事後餘悸猶存地向警方表示，親眼看見2人一下車就被開槍擊中倒地，對方還不肯罷休，持刀猛砍，「下手真狠！」最後羅男拚死跑上車後，他才狂飆送他到醫院搶救。

近來包括中壢網路運彩明牌公司行刑式槍決案、新北市土城角頭狙殺案、昨晨新北三重討債案等槍擊案頻傳，警政署昨發表嚴正聲明，強調已要求刑事局支援案發轄區警局，以「刨根追底」原則，就案件發生動機、關係人交友網絡及幫派背景等犯罪資訊，持續擴大追查掃蕩，除追查作案槍械來源管道，另將投入優勢警力針對治安執行專案勤務，誓言「會還給全民安心的生活環境！」