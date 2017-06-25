女大生旅拍只賺1500 慘遭大「攝」狼撕衣硬上

2017-06-25

想買包 女大生接外拍

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕小心「攝」狼！2016年3月，38歲男子許名宏透過交友軟體，將來台讀書的中國籍女大生約出外拍，卻趁機指姦並拍攝露點照，事後只付半價酬勞，還用露點照逼女大生和他性交，女大生拒絕並報警揪狼，桃園地院依強制性交罪判處他4年徒刑，強制、妨害秘密、恐嚇罪各判3至5月不等徒刑。

說好3千元 只付半價

女大生指控，她接外拍工作是因為想買皮包，許男剛好找上她，並開出3千元的價碼，她赴約被帶到摩鐵拍照時，許男趁機上下其手、強撕內衣，以手指性侵又親吻胸部。

性侵還偷拍露點照

女大生表示，許男事後不斷道歉、央求她繼續拍攝，她擔心「中國學生兼差外拍」的秘密被許男洩漏，且想拿到外拍的酬勞才允諾，沒想到許男又趁拍攝過程強撕她的內衣偷拍，最後不但只付半價1500元，還拿露點照逼她性交。

傳簡訊想逼她再嘿咻

女大生指控，她不甩許男的威脅，反遭他傳訊恐嚇「有拍到妳下面露點、妳想看嗎」、「妳不希望同學看到這些照片吧」、「照片我都上傳網路備份，妳敢出賣我，就兩敗俱傷」、「不要跟我討價還價，再一次撕破臉，我沒差」，她擔心許男公布她的不雅照，決定報警。

女大生報警揪「攝」狼

庭訊中，許男辯稱所有行為都經過女大生同意，露點照是他不小心按到拍攝鍵、並非偷拍，但法官不採信，且女大生指證歷歷、出示恐嚇簡訊等證據，法官依強制性交罪判許男4年徒刑，另涉強制、妨害秘密、恐嚇罪各判3至5月不等，後3罪合併應執行1年；本案可上訴。