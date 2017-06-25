打火機曬到漏氣 駕駛點菸炸穿車頂

2017-06-25

車上放5個 僅1個外洩

〔記者江志雄／宜蘭報導〕1個打火機的丁烷氣爆，威力相當於1公斤黃色炸藥！46歲吳姓男子昨在休旅車內點菸，不料轟然巨響，車頂炸開、車體變形，擋風玻璃噴飛30公尺，吳男遭灼傷，消防員以為是後座的瓦斯鋼瓶釀災，調查竟是車內1個打火機因烈日長時間曝曬，導致丁烷外洩才肇禍。

擋風玻璃 噴飛30米

宜蘭縣消防局表示，打火機燃料主要是丁烷、丙烷類和液化石油氣，經加壓後，充入封閉氣箱，若氣體洩漏，空氣中濃度介於1.9％至8.4％之間，遇火就氣爆，若置於攝氏50度高溫處，也有爆炸危險，估計這次氣爆威力相當於1公斤黃色炸藥。

威力同1公斤黃色炸藥

昨天清晨5點多，宜蘭縣消防局接獲報案，指礁溪鄉化龍街路旁有輛汽車爆炸，46歲吳姓駕駛的臉、雙手有一到二度灼傷，頭髮被燒焦，救護員緊急趕到送醫。

消防員表示，出事的是一輛WISH休旅車，平日當作道路標線工程車使用，被炸得面目全非，連相距30公尺的公寓大樓管理室玻璃都被震碎。

駕駛頭手灼傷 幸運保命

「點完菸後，就聽到『砰』一聲！」吳姓駕駛上午出門上工，啟動車輛後點菸，不料瞬間氣爆起火，他嚇得跑到車外才保住一命。好端端的工程車變成廢鐵，吳男回想仍心有餘悸。

一度當後座瓦斯瓶外洩

由於後座有一桶10公斤裝瓦斯鋼瓶，為劃設道路標線用的燃料，鑑識人員一度懷疑是瓦斯外洩引起氣爆，但勘驗確認鋼瓶未開啟、瓶身完好無破損，吳男進入車內也沒聞到瓦斯味，矛頭因而指向前座的5個打火機。

鑑識人員檢視，其中1個打火機的開關故障，可能因而使丁烷外洩；而吳男前晚離開車輛時，車窗緊閉，車內密閉空間瀰漫高濃度丁烷，當他上車拿起打火機點菸，就釀成巨大氣爆，呼籲勿將打火機放在車內或陽光直射之處。