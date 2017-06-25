代打卡爆衝突 越勞遭領班刺死

2017-06-25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏南工業區一家金屬鑄造公司前晚發生外籍移工鬥毆事件，越南籍的阮姓兄弟疑因代打卡，與越籍領班裴姓男子發生口角，裴嫌竟1刀刺死弟弟阮國江，哥哥阮國黃也被刺成重傷，警方昨依殺人罪嫌將裴嫌移送屏東地檢署。

30歲阮國黃2年多前到這家鑄造公司工作，隨後引進22歲弟弟阮國江，同為越籍的31歲裴姓男子負責場內該組員工之工作編排，與2兄弟感情不睦。

弟遭刺死 兄重傷

前晚近6時，欲打卡的阮國黃，順手拿起弟弟的卡幫忙打卡，但在台灣工作近10年的裴嫌認為不妥，出言指責阮弟，阮弟不服而回嘴，雙方發生口角。

裴嫌認為阮弟以下犯上，心有不甘返回房間，抄出工廠內用來割開太空包、長約10公分的短刀追砍阮弟，阮兄見狀尾隨裴嫌至守衛室理論，雙方又生口角，裴嫌持刀刺傷阮兄背部2刀、腰1刀，阮弟胸口被刺1刀當場死亡，阮兄送醫治療後無生命危險。

裴嫌行凶後並未逃逸，他向警方表示因氣不過而犯下大錯，訊後依殺人罪嫌移送屏東地檢署。

屏南工業區管理外籍移工的台籍領班指出，同國籍移工來台大多團結，結成小團體後，若有人擔任管理職，也會出現地位高低。據他觀察，屏南工業區部分越籍移工性格強悍衝動，因口角釀成命案令人遺憾。