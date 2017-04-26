郭金運企圖逃獄 罪加一等

2017-04-26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕42歲的郭金運因殺害賣淫女，目前被羈押在基隆看守所，昨未出庭聽判。據了解，郭男前年7月曾和強盜犯李怡慶等5人越獄未遂，看守所管理員還遭塑膠筷插脖捅腦，險些喪命；事後郭男被依共同殺人未遂罪判刑8年，上訴後高等法院改依暴力脫逃未遂罪判刑3年。

郭男在看所守中與強盜慣犯李怡慶同房，2人竟與其他獄友合謀逃獄，包括由郭男佯裝過度換氣急症，由李男磨尖塑膠筷殺人、逼令管理員打開牢門等，情節如同越獄電影，所幸5人最後被多名管理員制伏。

檢察官起訴5人，郭金運一審被依共同殺人未遂罪判刑8年，上訴後高院認為郭無殺人犯意，改依暴力脫逃未遂罪判刑3年，還可上訴。