緝匪扭打走火 模範警左膝中彈
悍匪奪槍欲殺警
〔記者王錦義、王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣刑警大隊偕花蓮港警共5名刑警，昨聯手抓毒品通緝犯孫建智，孫男拒捕，搶下蔡姓港警的警槍，作勢開槍，陳姓刑警見情況危急，朝孫男開3槍，其中一槍擊中孫男左小腿，陳員接著搶下孫男手中的警槍，2人扭打時，陳員的警槍走火，擊中一旁港警溫仕榮的左膝，溫員與孫男送醫均無生命危險。
陳員開槍 搶回警槍
中彈的溫仕榮（50歲）曾當選2014年全國模範警察，花蓮門諾醫院急診部主任辜文俊說，溫員的左膝遭子彈貫穿，傷到肌腱和韌帶，傷勢是否影響日後行動仍待觀察。39歲孫男左小腿中彈，送花蓮慈濟醫院救治，警員在院戒護。
警方調查，嫌犯孫建智是毒品、強盜等通緝犯，有多項毒品前科，最近的2起判決分別須關8年半、9個月，尚有一起販毒案審理中，因刑期很長，他一直逃亡，居無定所。
警方昨獲報，指孫男現身花蓮市國興五街，花蓮縣刑警大隊偵三隊陳姓隊長、陳姓隊員、王姓隊員，花蓮港務警察總隊蔡姓、溫姓刑警，5警立即趕往埋伏。
警方調查，傍晚5點多，5警見孫男出現，一擁而上抓人，不料孫男拒捕並攻擊蔡姓港警，甚至奪下蔡員的警槍，警匪扭打在地。
毒蟲小腿中彈頑抗
刑大陳姓刑警見狀況危急，朝孫男小腿開2槍未中，孫仍繼續反抗，甚至作勢朝警開槍，但因不熟悉槍械，打不開槍枝保險而未擊發，陳員再朝孫男開第3槍，擊中左小腿。
孫男左小腿血流如注，仍企圖反抗，體重破百的陳員趁孫男受傷，先奪回警槍，接著將孫男壓制在地，混亂中觸及扳機，子彈射中一旁港警溫仕榮的膝蓋，溫員左膝一陣劇痛，差點跪下，硬撐著退到車後尋找掩蔽。
現場其他員警加入制伏孫男，地上留下大片血跡，警方呼叫救護車把受傷的溫員與孫男送醫急救。
誤觸扳機 流彈傷警
花蓮縣刑大副大隊長鄭金龍昨未正面回應警槍一度被奪之事，僅表示要進一步調查。對於溫員受傷，他表示，陳員應是在與孫男扭打中誤觸扳機，但也不排除是陳員想開槍制止孫男，槍口太低誤擊到地面後，流彈反彈所致，細節仍待釐清。
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