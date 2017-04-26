4/25 大樂透頭獎連5摃

2017-04-26

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000037期大樂透，頭獎連5摃，下期頭獎保證1億元。昨晚開獎的第106000098期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市文山區興隆路四段68之5號「發不停彩券行」。