藉口鄰損不賠 黑幫砸建商索300萬

2017-04-26

〔記者徐聖倫／新北報導〕綽號「狀元」的42歲男子黃昌泰，自稱「天道盟太陽會」組長，他撂人圍堵新北市泰山區某建商，佯稱建地施工損害附近住宅，還找蒙面黑衣人闖入辦公室亂砸，勒索300萬元，警方逮捕黃嫌與7名同夥。

警方指出，黃嫌對外宣稱是「天道盟太陽會2代虎」成員，自任「天道盟太陽會」組長，見泰山某建商經營得有聲有色，今年1月指使旗下小弟近30人至建築公司抗議，持大聲公大嗆「黑心建商」、「損鄰不賠」，要求300萬賠償金，還叫小弟砸毀辦公室，造成建築公司人心惶惶，員工不敢上班。

警方派員蒐證，前天在新北市新莊、蘆洲等地，將黃嫌等8人檢肅到案，起獲毒咖啡包290包、大麻2公克、改造長槍1把、改造短槍4把、90制式子彈49發、砍刀15把、K他命1小包等證物。

黃嫌辯稱，遭受損害的住戶委託他向建商索取補償，但無法出具住戶委託書等證明，加上教唆他人砸毀建商辦公室，訊後被依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送法辦。