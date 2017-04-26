| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

藉口鄰損不賠 黑幫砸建商索300萬

2017-04-26

〔記者徐聖倫／新北報導〕綽號「狀元」的42歲男子黃昌泰，自稱「天道盟太陽會」組長，他撂人圍堵新北市泰山區某建商，佯稱建地施工損害附近住宅，還找蒙面黑衣人闖入辦公室亂砸，勒索300萬元，警方逮捕黃嫌與7名同夥。

警方指出，黃嫌對外宣稱是「天道盟太陽會2代虎」成員，自任「天道盟太陽會」組長，見泰山某建商經營得有聲有色，今年1月指使旗下小弟近30人至建築公司抗議，持大聲公大嗆「黑心建商」、「損鄰不賠」，要求300萬賠償金，還叫小弟砸毀辦公室，造成建築公司人心惶惶，員工不敢上班。

警方派員蒐證，前天在新北市新莊、蘆洲等地，將黃嫌等8人檢肅到案，起獲毒咖啡包290包、大麻2公克、改造長槍1把、改造短槍4把、90制式子彈49發、砍刀15把、K他命1小包等證物。

黃嫌辯稱，遭受損害的住戶委託他向建商索取補償，但無法出具住戶委託書等證明，加上教唆他人砸毀建商辦公室，訊後被依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送法辦。

廣告
  • 嫌犯黃昌泰等人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    嫌犯黃昌泰等人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：藉口鄰損不賠 黑幫砸建商索300萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.