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尋仇夜半開槍 惡煞還放煙火掩飾

2017-04-26

〔記者吳昇儒／新北報導〕位於新北市汐止區大同路的鐵板燒店，昨凌晨2時許被開2槍，開槍嫌犯疑似把車開往對向車道，施放煙火掩飾槍聲，所幸僅擊穿店家玻璃門，未造成人員傷亡，鐵板燒店負責人稱，不知為何遭開槍，警方正追緝開槍歹徒。

鐵板燒店員表示，當時已打烊，突然聽到「碰、碰」巨大聲音，有人大喊「開槍」，員工們才驚覺遭槍擊並躲進煎台後方，有些人則躲到樓梯間，沒多久聽到放煙火的聲音。

汐止警分局派員採證，現場拾獲2枚彈殼，監視器顯示，犯案2輛汽車中，一輛行駛至鐵板燒店外開槍，再由大同路、汐萬路口迴轉往基隆逃逸，另一輛由汐萬路方向逃逸；警方聯繫車主，車主已提供案發時車內人員名單，將陸續通知到案。

警方透露，嫌犯擊穿玻璃門造成很大彈孔，代表槍枝準確度及殺傷力不足，應是使用改造手槍，放煙火可能是為掩蓋槍聲。

警方另查出，案發前江姓男子將車子停在鐵板燒店前，人在對面吃消夜，江男近來與他人有糾紛，警方不排除開槍嫌犯誤認結怨者在鐵板燒店用餐，才朝鐵板燒店開槍，近日將傳喚江男到警局說明釐清。

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  • 汐止深夜傳出槍響，鐵板燒門口遭槍擊（記者吳昇儒攝）

    汐止深夜傳出槍響，鐵板燒門口遭槍擊（記者吳昇儒攝）

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