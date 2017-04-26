台商酒駕撞死孝子 賠900萬免關
2017-04-26
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市42歲莊姓台商酒後開車，在苗栗逆向左轉，撞死正前往超商打工的19歲郭男，肇事後還跑回家睡覺。家屬難過的說，郭男很孝順，利用當兵空檔打工，剛用賺來的錢買禮物送給母親，竟成為最後遺物。事後莊男允諾賠償家屬900萬元，苗栗地院依酒駕致死判莊男2年徒刑、緩刑5年。
肇逃回家呼呼大睡
在中國經營拉鍊生意的莊男，去年8月間趁著返鄉之際，與友人聚餐飲酒，之後莊男開車回家，行經苗140號縣道和121號縣道路口，沒注意到騎機車直行的郭男，直接左轉撞上郭男，郭男當場倒地，送醫後因顏面、右臂骨折回天乏術。
看行車紀錄器才就逮
莊男肇事後並未下車察看，反而開車回家倒頭呼呼大睡，警方調閱路口監視器畫面鎖定莊男後，趕到莊男住處逮人，當時莊男還跟警方供稱「不知道」，等到警方拿出莊男車上行車紀錄器錄下的畫面，員警跟他說「看看自己的行車紀錄器」，莊男才乖乖跟警方到派出所做筆錄，酒測值高達0.8毫克。
郭男家屬說，郭男很孝順，高職一畢業，趁著當兵空檔到超商打工，出事前才用打工賺來的錢買禮物送給郭母，沒想到竟成為最後遺物。
法官指出，莊男喝完酒後，明知已無法安全駕車，甚至還跨越雙黃線、占用來車道搶先左轉，造成莊男的車從左側撞上郭男，導致郭男死亡。
法官審酌莊男犯後態度良好，且與郭男父母達成和解，承諾給付900萬，因此判刑。
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