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萬顆壯陽毒品被查 毒販硬拗：自己要用的

2017-04-26

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市39歲男子邱昱成，在住處販賣疑似含有毒品的壯陽藥，警方昨趁買家離開時衝入，逮捕邱嫌，並起出五顏六色、上萬顆含毒壯陽藥等毒品，警方呼籲，來路不明壯陽藥千萬別亂吃。

警方調查，邱嫌以前是工人，失業後收入不穩，兩年前在新北市蘆洲住處經營毒品工廠，進貨安非他命、K他命等毒品，並自製骷髏水、催情水等2、3級混合毒品。

約炮趁機推銷毒品

警方指出，邱嫌利用網路聊天室，以約炮開頭，趁機推銷毒品，並邀對方到家裡吸毒狂歡，還推出買毒送吸食器。

永和警分局中正橋派出所前晚獲報前往，發現28歲何姓補習班招生員進入購毒，警方展開埋伏，昨清晨6點，何男開門準備離去，員警立刻衝入逮人。

警方起出上萬顆來源不明的壯陽藥，壯陽藥分強度等級，其中有標榜「一粒見效，增大增粗」，但沒有檢驗標章，隨機抽驗後，發現含有3級毒品成分，還查獲2公斤安非他命、700克K他命、上萬顆搖頭丸及近9公斤骷髏水，另查獲疑似販毒所得40萬元。

邱嫌嗨過頭全身赤裸，看到警方破門仍躺在床上玩手機，他否認販毒，宣稱壯陽毒品都是自己要食用的，警方直呼「太扯了吧！」訊後依毒品罪嫌移送法辦。

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  • 新北市的藥頭邱昱成被警方查獲上萬顆五顏六色、含毒壯陽藥。（記者陳薏云攝）

    新北市的藥頭邱昱成被警方查獲上萬顆五顏六色、含毒壯陽藥。（記者陳薏云攝）

  • 警方查獲大量撞陽毒品、搖頭丸，多達上萬顆。（記者陳薏云攝）

    警方查獲大量撞陽毒品、搖頭丸，多達上萬顆。（記者陳薏云攝）

  • 警方查獲大量撞陽毒品、搖頭丸，多達上萬顆。（記者陳薏云攝）

    警方查獲大量撞陽毒品、搖頭丸，多達上萬顆。（記者陳薏云攝）

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