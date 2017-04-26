憲兵輔導長「口爆」小兵 兩大過汰除 賠軍方80萬

2017-04-26

〔記者張文川、涂鉅旻／台北報導〕軍隊的輔導長負責心理輔導、保護官兵，某憲兵單位的陳姓中尉輔導長，卻在部隊強行對一等兵小志（化名）口交，台北地院依「利用權勢性交罪」，判處陳8個月徒刑，考量雙方達成以20萬元和解，給予緩刑2年。

憲兵官員昨表示，去年8月徹查完畢後，記陳員兩大過，列入汰除對象，陳員不服，三度提起行政救濟皆被駁回，去年12月將他汰除，因他服役未達最低法定役期，須賠償軍方7、80萬元。憲兵官員強調，官兵如涉及毒品、酒駕、資安、性自主案，軍方皆視為「觸犯天條」，一律汰除，絕無容忍空間。

20萬和解換緩刑2年

判決指出，男子小志是某憲兵單位的一等兵，公務上受陳姓中尉男輔導長監督，去年5月某日，小志回輔導長辦公室，坐在寢室床上休息，陳員以右手觸碰小志的下體，接著對他口交。陳員是小志的直屬長官，小志擔心遭處罰而不敢反抗，只能屈從隱忍，陳員直到「口爆」小志才停止。

事後陳員發現小志在哭，整日心情沮喪、神情異常，為掩飾真相，同日下午開臨時外出條，准他請假回家。小志返家告訴家人實情，家人向部隊長官告發，小志也因此事罹患「壓力障礙併自律神經失調」，全案報請台北地檢署指揮偵辦後起訴。

北院審理時，陳員認罪，與小志達成以20萬元和解，法官因此輕判，並給予緩刑。