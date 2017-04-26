乞丐不能亂當 社維法可處罰

2017-04-26

社會秩序維護法第82條第1項第1款規定：「公共場所或公眾得出入場所，乞討叫化不聽勸阻者」，可處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。違反此法的前提是，必須在公眾場合乞討，且屢勸不聽，警方就可將乞討者函送法院裁處。（記者王定傳）