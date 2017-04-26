乞討耍賴不聽勸阻 青年判罰千元
2017-04-26
〔記者王定傳、陳薏云／新北報導〕27歲男子詹慕霖屢屢在捷運站行乞，今年3月又在頂溪捷運站外討錢，捷運警察勸阻不聽，依違反社會秩序維護法中「於公共場所乞討叫化不聽勸阻」送辦，詹男宣稱想讓家人過好生活才討錢；新北地院板橋簡易庭認為，詹男年輕力壯卻不找正當工作，苟且以乞討維生，頗為可惜，裁罰1千元。
捷運站內對女子搭訕
警方調查，詹男住在新北市中和區，經常在雙北市各捷運站向民眾乞討，1個月內曾被查獲4起。今年3月12日，詹男在捷運永安市場站外，向年輕女子搭訕要錢，若不給錢即遭詹男強扯衣角說：「好嘛！美女！」
警方指出，詹男4天後，又在頂溪捷運站出口討錢，民眾不堪其擾向警方投訴，警方約談到案說明。詹男供稱，因滿腦子想要賺錢，讓家人過好生活才討錢，但辯稱沒有在捷運站內討錢，只有在站外乞討過2、3次，討來的錢都拿來當生活費及看病。詹男行乞經警方勸阻不聽，被依社維法送法院裁罰。
法官認為，詹男年輕力壯，卻不思尋求正當工作，貪圖一時安逸，苟且以乞討維生，頗為可惜，考量他坦承犯行，裁罰1千。法官在裁定書內期許詹男能藉此重建正確社會價值觀，勿再有違序行為。
有行騙、搶錢犯行
警方查出，詹男過去有不少犯行，99年間在台北車站以需要幫助為由，行騙3名有愛心的民眾；同年9月還有一名被害女子聽了他編織的故事，花錢幫他買車票，詹男尾隨愛心女子進入地下街時強行摟抱、作勢親吻；甚至102年間向溫姓女子借不到錢，由騙變搶，動手強搶被害人皮包內2500元後遭查獲。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 乞討
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 徐巧芯認愛「台北陳致中」 周刊爆：疑同居
- 偏僻小村發現黃金礦脈 上百人湧入、政府封鎖
- 魚餌蟲愛吃塑膠 垃圾危機有解?
- 調解委員聘任 將加入專業度考評
- 遺贈稅改累進稅率 估年增63億助長照
- 《台股青紅燈》直到台股海枯石爛?
- 美公民遭陸以間諜罪判刑 將驅逐出境
- 彰銀改選在即 台新金要財部履約
- 自由廣場》從特別費案說起
- 林飛帆也傳喜事！ 婚紗已拍好、婚宴將席開30多桌
- 北韓太陽節大斂財 外媒「入場費」1人要7.5萬
- 北韓邊界 中國十萬兵力戒備
- 產地蛋價跌6元 推廣安心吃搶光
- 避免公宅社福空窗期 民代促快找委外商
- 史博館發表常玉文創品
- 17年來首見 美國阿肯色州一日處死2囚
- 女歌手職業超跳tone 開店還兼任驗光師
- 散布禽流感疫情謠言 男子遭重罰5萬元
- 抗議拆寺開路 通法寺信眾上街頭
- 強叔細菌感染 鬼門關前走一遭
- AIT主席莫健：美支持台灣參與WHA
- 竹山玫瑰啟能訓練中心 520新居落成
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 苗栗高鐵特定區路燈亮全天 挨批浪費
- 安全考量 新北唯二電動公車停駛
- 無條件年領37萬 加拿大安大略省試辦
- 舉重亞錦賽》郭婞淳一「舉」連霸 更勝里奧金牌
- 白天高溫午後陣雨 入夜降溫至20度
- 8米以下巷道 5年20億元更新
- 【愛讀書】 《探路》
- 《謠言終結站》減痛分娩易腰痠？ 已有研究證實不會
- 陳偉殷先發因雨延賽 今日賽事預告與轉播
- 國泰世華捐500萬助學金 5縣市3436學童受惠
- 漢光將登場 澎防部前副參謀長糾眾堵總統
- 爭取納前瞻 市府推大車站計畫
- 胡爸透露 高中那一摔或許是關鍵
- 遭反年改群眾撞斷肋骨 鄭文燦：能多換點預算也值得
- 楊林前男友 控被超收停車費還開單
- 傳飼料摻工業氧化鋅 農委會初判未混用
- 全中運》高女組差點翻船 大同羽團「包3金」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：乞討耍賴不聽勸阻 青年判罰千元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分