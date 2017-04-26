乞討耍賴不聽勸阻 青年判罰千元

2017-04-26

〔記者王定傳、陳薏云／新北報導〕27歲男子詹慕霖屢屢在捷運站行乞，今年3月又在頂溪捷運站外討錢，捷運警察勸阻不聽，依違反社會秩序維護法中「於公共場所乞討叫化不聽勸阻」送辦，詹男宣稱想讓家人過好生活才討錢；新北地院板橋簡易庭認為，詹男年輕力壯卻不找正當工作，苟且以乞討維生，頗為可惜，裁罰1千元。

捷運站內對女子搭訕

警方調查，詹男住在新北市中和區，經常在雙北市各捷運站向民眾乞討，1個月內曾被查獲4起。今年3月12日，詹男在捷運永安市場站外，向年輕女子搭訕要錢，若不給錢即遭詹男強扯衣角說：「好嘛！美女！」

警方指出，詹男4天後，又在頂溪捷運站出口討錢，民眾不堪其擾向警方投訴，警方約談到案說明。詹男供稱，因滿腦子想要賺錢，讓家人過好生活才討錢，但辯稱沒有在捷運站內討錢，只有在站外乞討過2、3次，討來的錢都拿來當生活費及看病。詹男行乞經警方勸阻不聽，被依社維法送法院裁罰。

法官認為，詹男年輕力壯，卻不思尋求正當工作，貪圖一時安逸，苟且以乞討維生，頗為可惜，考量他坦承犯行，裁罰1千。法官在裁定書內期許詹男能藉此重建正確社會價值觀，勿再有違序行為。

有行騙、搶錢犯行

警方查出，詹男過去有不少犯行，99年間在台北車站以需要幫助為由，行騙3名有愛心的民眾；同年9月還有一名被害女子聽了他編織的故事，花錢幫他買車票，詹男尾隨愛心女子進入地下街時強行摟抱、作勢親吻；甚至102年間向溫姓女子借不到錢，由騙變搶，動手強搶被害人皮包內2500元後遭查獲。