少女蹺家8天 騎車124公里會毒男
2017-04-26
〔記者吳仁捷／新北報導〕雲林縣沈姓少女蹺家8天，家屬焦急將少女失蹤訊息PO網，新北市樹林警方昨晨盤查當街吸毒的男子嚴明欽時，意外查獲沈姓少女同行，少女宣稱偷騎父親的機車，從雲林騎了124公里到苗栗找嚴男，兩人再換手騎近百公里一路玩到新北市。沈父接獲通知火速北上，斥責女兒亂來，堅持告嚴男和誘罪，警將追查少女有無遭餵毒或性侵。
毒男6項罪嫌被通緝
新北市樹林警分局山佳派出所員警昨天凌晨1時許，在柑園橋下涵洞發現一對男女蹲坐，男子正將安非他命倒入玻璃球準備吸食，警當場逮捕22歲毒蟲嚴明欽，並查出嚴男有妨害自由、偽造文書、侵占等6項罪嫌被通緝。
警方發現，與嚴男同行的16歲沈姓高中少女，從雲林蹺家8天，家屬已報案，胞姊著急上網求助，少女面對警方卻是一臉不在乎，表示不想回家，員警斥責後，少女才打電話回家報平安。
少女稱，17日凌晨帶著積存的1萬6000元零用錢離家，偷騎父親的機車北上，清晨5點多騎到台中找朋友，18日再騎到苗栗火車站，等待從高雄北上的網友嚴男。兩人會合後在苗栗玩了2天，20日再騎到台北市，這幾天都在雙北閒晃，睏了就睡超商，原打算25日晚間騎回雲林。
少女︰與網友出遊很刺激
連夜趕到山佳派出所的沈父忍不住責罵少女不懂事，讓家人擔心，少女竟回嗆，跟網友碰面騎車兜風，感到很刺激、新奇。
警方調查，少女否認與嚴男發生性關係，也沒吸毒，嚴男也稱沒跟少女有逾矩，但父親擔心少女被誘拐餵食毒品，並懷疑女兒可能遭性侵，提告嚴男和誘罪，警方將嚴男解送歸案。
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