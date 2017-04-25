| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

遇車禍 拍照記車牌自保

2017-04-25

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊分局交通分隊小隊長陳基業表示，發生車禍時，應先撥打電話報案，如未受傷，可在警察到場前先行拍照蒐證，但以保全現場為前提，勿移動車輛及任何跡證，以利警方採證。

陳基業表示，假使遇到對方惡意搶奪手機或恐嚇、阻擾報案，應保持冷靜，避免與對方正面衝突，可大聲呼救求援，或轉向路人或店家求助，請他人幫忙報案；如果發生在人煙罕至的偏僻路段，無人車或住戶、商家可求援，可記下對方車牌後離開，以自身安全為優先，事後再報案即可。

廣告
  • 監視器拍下轎車撞上腳踏車（圖1左上角）。 （記者曾健銘翻攝）

    監視器拍下轎車撞上腳踏車（圖1左上角）。 （記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拍照 記車牌 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：遇車禍 拍照記車牌自保


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.