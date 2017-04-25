遇車禍 拍照記車牌自保

2017-04-25

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊分局交通分隊小隊長陳基業表示，發生車禍時，應先撥打電話報案，如未受傷，可在警察到場前先行拍照蒐證，但以保全現場為前提，勿移動車輛及任何跡證，以利警方採證。

陳基業表示，假使遇到對方惡意搶奪手機或恐嚇、阻擾報案，應保持冷靜，避免與對方正面衝突，可大聲呼救求援，或轉向路人或店家求助，請他人幫忙報案；如果發生在人煙罕至的偏僻路段，無人車或住戶、商家可求援，可記下對方車牌後離開，以自身安全為優先，事後再報案即可。