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旅館員工闖入涉侵入住宅

2017-04-25

〔記者余衡／新北報導〕旅館員工未取得房客同意，擅自拿備用錀匙開門進入，新北市海山警分局江翠派出所所長方文村表示，員工行為觸犯刑法「侵入住宅罪」，最高可處一年以下徒刑。

方文村說，刑法無故侵入住宅罪，是為保護個人居住場所，不受其他無權者侵入或滯留其內的權利，因旅館房間提供旅客住宿休息，形同個人住宅性質，房客付費入住，對房間擁有支配管理的權利。本案員工已構成侵入住宅罪責。

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  • 慈云溫泉會館總經理王國樑對此表達歉意，表示將虛心改進。 （記者徐聖倫攝）

    慈云溫泉會館總經理王國樑對此表達歉意，表示將虛心改進。 （記者徐聖倫攝）

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2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
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