6妹旅遊夜驚魂 男服務生進房立床頭
〔記者徐聖倫、余衡／新北報導〕明明是來度假放鬆的，卻被搞成驚魂夜！6名女大生前天至新北市烏來遊玩，入住「慈云溫泉會館」，凌晨4點多，18歲林姓男房務竟拿備用鑰匙開門闖入，全身充滿酒氣，就站在床頭，美眉們被嚇醒，他還開口說「要來確認房門是否有鎖上」，並藉故攀談才離去；5分鐘後，他又試圖進房，6女嚇到「徹夜守門」不敢再睡，一早退房時報警，PO文痛批男房務「真的很變態」！
新北市警新店分局員警到場時，在會館工作才一個月的林男道歉，並當場提出辭呈，6女才允諾不提告追究，也未要求賠償，警方留下雙方資料，告知若有需要可聯絡警方；慈云溫泉會館總經理王國樑對此表達歉意，表示將虛心改進，承諾會加強員工教育，避免類似事件再發生。
女大生在Dcard論壇及各訂房網站PO文指出，前天凌晨4時許，她們一行6人在慈云溫泉會館熟睡，林男竟拿備份鑰匙開門走進她們房間，還繞到床頭邊，靜靜站在床邊，直到她們其中一人醒來，大聲質問「你為何進房」，其他人才被驚醒。林男表示「要來確認房門是否有鎖上」，還藉故攀談，稱自己剛與朋友喝酒回來，並探問眾女幾歲，接著掉頭走人。
她們覺得奇怪，睡前已確認房門上鎖，且要確認上鎖與否，房務也無須走到床頭，畢竟房門到床有3公尺遠，痛批︰「這行為真的很變態！」
離譜的是，5分鐘後又聽見門鎖轉動聲，其中一女走到門邊查看，發現林男再度開門，女大生氣問︰「請問為何要一直開我們的門？」林男說，「下班前都要來確定門有沒有鎖上」，還稱「這間房間門鎖壞掉，鎖不起來」，當下她們只想趕快打發他離開。林男走後，大家嚇得不敢再睡，事後感慨地說︰「明明是來度假放鬆的，結果被搞成驚魂夜！」「還好我們是6個女生，人多勢眾還可以互相保護，如果今天只有兩個女生，那該怎麼辦？」
前天清晨7時許，6女住宿驚魂記PO網，警方網路巡邏發現後派員了解，6女也在上午8時30分退房時報案；警方調查，林男前天零時下班後，與朋友至台北市唱歌喝酒，凌晨4時許返回會館宿舍，就做出脫序行為。
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