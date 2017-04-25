農會代表遭狙殺斷臂亡 警︰像報復老千

2017-04-25

〔記者蔡清華、洪臣宏／高雄報導〕高市驚傳斷臂凶殺命案！54歲陳姓男子前晚騎機車續攤，半路卻遭人攔路砍斷右手臂，手段凶殘，重傷送醫延至昨天不治，斷臂迄昨晚仍未找到，但凶案現場留有2張撲克牌；警方研判，陳男有賭博習慣，被砍前聚賭贏錢，不排除被砍手臂與賭博糾紛有關。

續攤被堵 多處刀傷

警方指出，被害的陳男上月才選上農會代表，初步調查，歹徒明顯是預謀犯案，砍斷陳男手臂，又刻意將斷臂帶走，不讓他有機會接回，與江湖上的賭場懲罰詐賭老千剁手掌手法類似。由於斷臂現場還留有2張撲克牌，其中1張似是鬼牌，警方不排除撲克牌與特殊含義和凶案有關，死因與農會選舉無關，將進一步清查陳男生前通聯及交友狀況。

警方調查，23日晚上8時許，警方獲報高雄市鳥松區松埔路發生事故，警方趕到時，發現陳男倒在路旁哀號，上半身血跡斑斑，右手臂腋下以下被「剁斷」，但現場找不到斷臂；陳男經送往醫院急救，至昨午1時許，家屬放棄急救、要求拔管，院方宣告死亡。

橋頭地檢署接獲通報後，檢察官曾財和勘驗現場，並率同法醫相驗，發現陳男身上有多處刀傷、右手臂斷裂，初步研判是他殺，警方立即成立專案小組，調閱路口監視器緝凶。

陳男遭砍殺地點位於松埔路一間工廠旁。工廠老闆說，前晚工廠無人留守，昨開門見到警察來採證，才知道有人被砍斷手，他們幫忙在附近找斷肢，連水溝都看了，但還是找不到。

警方調查，陳男前晚與3名友人聚餐後，約定續攤，陳男單獨騎車前往下一攤的途中遭砍。警方訪查得知，陳男有賭博習慣，案發前與友人聚賭才剛贏錢，警方不排除與賭博糾紛有關。