中油大林廠工安意外 工人吸入硫化氫1死2傷

2017-04-25

〔記者洪臣宏、黃良傑／高雄報導〕中油大林廠第六硫磺工場昨天進行V-6201酸水汽提塔檢修時，疑因作業錯誤導致硫化氫回流外洩，承攬商36歲江姓工人吸入後不治，中油吳姓員工、王姓場長未戴防護具冒險搶救，也吸入硫化氫送醫急救，釀成1死2傷重大意外。

高市勞檢處接獲通報後派員檢查，確認江、吳2人未戴防護具，依職業安全衛生法，開罰中油大林廠12萬元，承攬商罰3萬元，現場勒令停工。

中油大林廠表示，根據初勘，工人將盲板裝入法蘭時，疑似裝錯位置，導致燃燒塔的硫化氫回流外洩，江男閃避不及吸入，當場昏厥，現場邱姓工人試圖施救未果，趕緊離開並透過廣播通報，中油48歲吳姓員工前往搶救，也因未穿防護衣、戴面罩昏倒，50歲王姓場長指揮員工將2人救出，也吸入氣體造成胸悶、呼吸困難送醫。

中油表示，硫化氫為汽柴油高壓加氫脫硫過程中衍生的化合物，會透過蒸汽吹入燃燒塔排放，人體只要吸入10ppm就會失去知覺。