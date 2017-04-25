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逃到布吉納法索 詐欺通緝犯遣返

2017-04-25

〔記者姚岳宏／台北報導〕巴基斯坦裔歸化台灣的50歲男子雪碧爾，因涉嫌詐欺、妨害自由等罪嫌遭通緝，102年4月潛逃到國外4年，本月初我駐非洲友邦布吉納法索大使館接獲通報，指當地警方因他是中東臉孔卻持台灣護照，盤查發現他是台灣通緝犯，隨即拘留警局，經台灣駐布國大使館確認身分，先註銷其護照，完成協調程序後，我刑事局人員昨搭乘長榮航空班機將他押解返台。

刑事局國際科指出，為防止詐騙集團跑到境外籌設機房，與各國警方加強合作，此次也是布吉納法索緝獲並遣返台籍通緝犯首例。

警方調查，雪嫌有兩案遭新北及台北地檢署通緝，分別是85年起陸續因夫妻、自家公司財務糾紛，遭台籍前妻以妨害自由名義提告；另在103年間，涉嫌入侵台灣某公司的電子信箱，竄改該公司與客戶交易匯款帳戶資訊，使該公司客戶誤將貨款約2萬6000美元匯至雪嫌指定帳戶。

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  • 從巴基斯坦歸化台灣的50歲男子碧雪爾在台涉案遭通緝，潛逃布吉納法索被逮後押返台灣受審。（記者姚岳宏翻攝）

    從巴基斯坦歸化台灣的50歲男子碧雪爾在台涉案遭通緝，潛逃布吉納法索被逮後押返台灣受審。（記者姚岳宏翻攝）

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