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惡男性侵5歲男童 重判11年

2017-04-25

瞎扯被下咒 不做會死掉

〔記者項程鎮／台北報導〕36歲男子歐陽大智曾性侵5名男童而入獄，接受強制治療後無效，涉嫌把友人的5歲兒子帶回住處性侵還拍攝性愛照。他被捕後竟辯稱，曾被詛咒「若不做（指性侵男童）會死掉」，最高法院維持高等法院見解，依強制性交、拍攝猥褻物等罪，重判他11年徒刑確定。

歐陽大智11年前任職豪宅保全期間，受託幫友人照顧子女，趁5名就讀幼兒園、國小的幼童休息睡覺時，猥褻幼童並拍裸照，被判刑4年半定讞入獄，並施以強制治療。

幫單親媽顧兒 猥褻拍照

判決指出，歐陽出獄後在網路認識一名單親媽媽，她平時要工作賺錢，無法接送和照顧5歲兒子，歐陽未改惡癖，佯裝願意接送，並免費照顧到她下班。

2014年底至2015年2月間，歐陽幾乎每天接送被害男童到他家，幫男童做晚餐，卻也多次猥褻及性侵男童，還用相機拍下特寫照片；他被逮後辯稱被詛咒，若不侵犯其他小朋友，會出車禍死掉。

法院勘驗男童照片，認定男童當下極為痛苦恐慌；一、二審皆痛批歐陽態度不佳，依強制性交、強制猥褻、乘機性交、拍攝猥褻物等罪，判11年徒刑，上訴後被最高法院駁回定讞。

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