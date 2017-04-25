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護欄濕滑 婦北橫自拍摔死

2017-04-25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市50歲葉姓婦人，昨午和丈夫、兒子到角板山遊玩，途中葉婦因暈車身體不適，小客車停在北橫公路百吉隧道口前的避車彎道，她下車稍作休息，見景色宜人，靠坐在紐澤西護欄用手機自拍，疑連續下雨造成護欄濕滑，加上重心不穩，葉婦不慎從10多公尺、近5層樓的高度墜落摔死。葉婦兒子難過地說，媽媽走了，今年母親節沒辦法過了。

全家出遊 傷心母親節

警方調查，葉婦在工廠擔任會計，丈夫是電腦工程師，意外發生在中午12點26分，丈夫和兒子聽到一聲慘叫，立即從停車處飛奔至紐澤西護欄旁，看到葉婦墜落地面、動也不動，當場嚇呆。消防人員以吊掛方式營救，但葉婦已無呼吸心跳，家屬悲慟不已，無法接受開心出遊，竟因拍照不幸摔死，家屬忍痛放棄送醫，由警方報請檢方相驗。

公路總局第一區養護工程處復興工務段人員表示遺憾，該段護欄高約85公分，符合規範，沿線有供遊客安全拍照的平台，呼籲遊客在山區道路，切勿靠近高低落差太大的護欄，更不要逗留在車道或護欄拍照，以免發生危險。

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  • 葉姓婦人昨在北橫百吉隧道口前拍照，從5層樓高護欄墜下，警、消到場救援仍不治。（記者李容萍翻攝）

    葉姓婦人昨在北橫百吉隧道口前拍照，從5層樓高護欄墜下，警、消到場救援仍不治。（記者李容萍翻攝）

  • 葉姓婦人倚靠護欄拍照，不慎墜落5層樓深的邊坡，雖經消防人員即刻救援吊掛至路面，仍回天乏術。（記者李容萍翻攝）

    葉姓婦人倚靠護欄拍照，不慎墜落5層樓深的邊坡，雖經消防人員即刻救援吊掛至路面，仍回天乏術。（記者李容萍翻攝）

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