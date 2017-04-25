扮殭屍癌末男 竟是牛樟山老鼠

2017-04-25

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣橫山警分局前晚查獲1名涉嫌搬運牛樟木塊的山老鼠，清查後發現，他是去年曾因扮殭屍爆紅、自稱雕刻家的張姓男子，張男曾涉及多起刑案，年輕時還有「牛樟殺手」的外號，昨天偵訊後，將他依竊盜、違反森林法等罪嫌送辦。

警方拒絕證實張男的身分，也不願說明他是不是知名雕刻家，僅強調前晚員警辛苦在尖石鄉山區埋伏，攔查到張男開車從一處偏僻溪谷河床搬運切割成塊的牛樟木下山，這批牛樟木重達300公斤。

不過尖石鄉當地居民證實，警方查獲的張男，就是去年曾被媒體報導的癌末雕刻家，他曾經買清朝官服穿在身上，把臉塗黑，假裝殭屍要取悅家人跟鄰居，沒想到卻嚇到遊客，被媒體大幅報導。警方調查，張男落網後辯稱只是幫朋友載運，並不知道這些木頭的來源。