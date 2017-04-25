接手餐券虧2億元 御蓮齋告前經營人詐欺
2017-04-25
〔記者錢利忠／台北報導〕知名蔬食餐廳「蓮香齋」經營權易手後，改名「御蓮齋」，接手經營的御蓮齋總經理吳松洋認為，前蓮香齋負責人郭芳良轉賣餐廳時，聲稱只賣出餐券8萬張，但他接手後卻被兌換12萬張，損失2億多元；吳男昨向台北地檢署按鈴控告郭男詐欺，呼籲消費者別再買非御蓮齋發行的餐券，以免權益受損。
御蓮齋委任律師魏憶龍表示，目前紫色餐券是合法的，土黃色餐券是非法的，已透過申告方式查明非法餐券來源。魏憶龍說，很多人取得非法餐券後，透過大量訂購、訂位方式，排擠到持有合法餐券的消費者，若持續下去，導致御蓮齋倒閉，大家就「玉石俱焚」。
郭芳良昨透過律師發表聲明，指去年9月他與御蓮蔬食負責人劉楚明簽訂投資入股協議書，已告知蓮香齋曾發行餐券，仍有消費者未消費，數量不確定，媒體報導他向御蓮齋人員聲稱賣出8萬張餐券，與事實不符。
郭芳良表示，他經營蓮香齋時，蓮香齋及歡喜齋均合法發行餐券，沒有非法的情況，目前接手經營的御蓮齋餐廳，針對餐券有限制使用期間的部分，他會持續協商；當時投資入股協議書也訂有餐券處理方案，他有開立商業本票擔保，簽訂協議書後，就將所持有的餐券全交給御蓮蔬食，並未繼續販賣，也未在網拍平台上以虛偽資訊販賣。
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