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移民署「彭于晏」 洽公民眾追星

2017-04-24

〔記者王冠仁／台北報導〕曾跟隨家人在泰國生活因而學會泰文、目前是第5屆移民署移民行政特考班學員的巫家豪，因長相酷似藝人彭于晏（見圖，資料照），被其他學員取名「泰國小彭于晏」。他到移民署台北市服務站實習期間，因為帥氣外表與貼心服務，受到不少洽公民眾與志工歡迎，意外引起話題。

28歲的巫家豪，小時候與弟弟及母親，跟著父親在泰國做旅行箱生意，產品外銷美國；無奈911事件後生意直直落，舉家遷回台灣。他從中興大學法律系畢業後，考上警察，去年再考上移民官，上週到移民署台北市服務站實習。

巫家豪說，他對泰國文化情有獨鍾，曾在大學時期幫助泰國僑生到移民署辦理入出境證件，因此當他得知去年度移民署移民行政特考班有招收泰文組，決轉考移民官並如願考上。

他說，今年泰國潑水節（又名宋干節，是泰國傳統新年）期間，有3名泰國籍女子因案在台灣被移民署收容，她們想打電話跟家裡報平安，透過他向家鄉的母親傳達訊息，「能夠助人感到很踏實」。

巫的移民署同僚說，巫家豪身材修長、人又斯文，「不輸給電視上的彭于晏」。洽公民眾也說，才踏進移民署服務站，就見到「明星」對她噓寒問暖，「害我差點尖叫出來」。

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  • 藝人彭于晏。（資料照，記者潘少棠攝）

    藝人彭于晏。（資料照，記者潘少棠攝）

  • 移民署志工也搶著跟巫家豪合照。（記者王冠仁翻攝）

    移民署志工也搶著跟巫家豪合照。（記者王冠仁翻攝）

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