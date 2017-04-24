引用《叫我第1名》電影情節 點名學生妥瑞症 無罪
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某國小游姓主任被家長控告點名學生患有妥瑞症，造成孩子名譽毀損求償20萬元；游的委任律師引用美國著名妥瑞症電影「叫我第一名」情節，指游想讓其他學生了解症狀避免誤解，並非貶損名譽，一審法官認定無貶抑或嘲弄惡意，判他勝訴。
家長控學校主任扣帽貼標籤
2014年5月底，游姓學務主任召集劉姓學生小明（化名）在內的6年級同學，參加畢業前生活輔導，期間點名小明出列，指他會發出怪聲、比手勢、講話時不正眼看人，源自無法控制某些舉動，請在場同學多多包涵。
去年6月即事發後2年，劉姓夫妻拿到游主任當年畢業前生活輔導談話錄音檔，認為兒子被說成妥瑞症患者，猶如扣大帽子、貼標籤，足以貶損小明名譽，對父母親造成傷害，向宜蘭地院遞狀控告。
游主任庭訊時指稱，小明就學期間，常與同儕發生嫌隙，劉母告知兒子患有妥瑞症，請他找機會跟其他同學說明，化解不必要誤會；他便找來6年級學生溝通，避免再起衝突。
劉母反駁說，曾請游主任提供妥瑞症影帶給學生觀賞，提醒眾人不要傷害患者，她兒子非妥瑞症確診病例，游竟稱兒子有相關病徵，已損及小孩名譽才提告求償。
找6年級學生溝通 避免衝突
游主任委任律師了解來龍去脈，發現案發過程與他先前看過的「叫我第一名」劇情如出一轍。該片主角罹患妥瑞症，出席學校音樂會不時發出怪聲，校長趁機向師生宣導病徵，讓師生知道當事人情況而心生體諒；游主任也是同樣用意，無毀損他人名譽犯意，透過答辯狀陳述此事，請求法官駁回原告之訴。
宜蘭地院承審法官檢視小明國小輔導資料紀錄表，有「媽媽反映孩子有妥瑞症」字眼，錄音檔譯文中，游主任雖描述妥瑞症症狀，卻未說出小明罹病，顯未貶抑社會評價，自無誹謗、公然侮辱、貶損名譽，全案審結，原告之訴駁回。對於判決結果，游主任說，司法還他公道；劉母受訪時表示，不服判決，上訴到底。
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