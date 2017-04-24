百公斤渣男假冒型男 假情假意詐女獲利百萬

2017-04-24

〔記者何宗翰／台中報導〕體重破百的33歲林男組成7人詐騙集團，透過中國「世紀佳緣」交友網站，挑選已購屋或收入高的中國女子，於網站上放入型男照，與被害人透過即時通QQ軟體，展開噓寒問暖的溫情攻勢，再以辦簽證相親、假投資等理由詐騙，估計獲利上百萬。

警方接獲報案，指台中市西屯區一處大樓出入份子複雜，研判應為詐騙機房，農曆年後不久即搬遷，專案小組日前發現詐騙集團落腳北屯某高級住宅大樓，查獲嫌犯7人，查扣詐騙電腦、作案用手機、教戰手冊、中國被害人個資、銀聯卡、現金23萬元等贓證物。

警方調查，詐騙集團以林男為首負責招募，成員多為26歲上下，由於中國詐騙嚴重，官方對境外來電封鎖，無法以區域式亂槍打鳥詐騙，因此改從交友網站，尋找以結婚為前提的女子下手。

成員向警方供稱，得手後可獲利總贓款15%當成個人詐騙所得，由於是鎖定上班女子詐騙，每天行騙時間是早上11點到晚上11點，白天溫柔關懷，下班後再開始進行熱絡、曖昧、體貼的對話，等到被害人休息後，還要打電話給在台灣的正牌女友，「搞到都有點角色錯亂了！」全案依詐欺罪嫌送辦。