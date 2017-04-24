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女爬賓士車頂 脫衣洗車

2017-04-24

〔記者鄭景議／台北報導〕疑似有精神疾病的女子，前日凌晨拖著行李箱，沿著台北市內湖區新明路，一路擅開路旁汽車車門，還爬上黑色賓士車車頂，警方到場時，女子竟開始脫去上衣，宣稱自己在洗車，警方找來女警將女子拉下帶回派出所，結束深夜鬧劇。

據了解，女子沿途開汽車車門，查看裡面是不是有人，最後跳到一輛賓士R350上，大罵三字經並自言自語，警方趕到，女子開始脫衣服，並跟警方說「奇怪，洗車不行喔」，期間還叫警方幫她買便當，要求把行李從車頂拿下來。

警方通知女子家人到場，家屬透露女子有精神上的疾病，對她為何如此也摸不著頭緒，女子暫交由家人帶回。警方表示，若車主認定汽車受損，可赴派出所提毀損告訴。

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  • 女子爬上賓士車頂，開始脫外衣。（記者鄭景議翻攝）

    女子爬上賓士車頂，開始脫外衣。（記者鄭景議翻攝）

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