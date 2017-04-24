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小武士刀插退休警 凶手：被揶揄懷恨在心

2017-04-24

〔記者王俊忠／台南報導〕21日深夜與友人在南市東區一家海產攤喝酒的吳姓退休警察，遭同桌59歲王姓友人持小武士刀從右後背部插入重創，警方昨逮獲王嫌，王嫌說之前曾被吳揶揄，當晚酒後又發生口角、肢體衝突才犯案，警方依殺人未遂罪嫌將他移送檢方偵辦。

被害人已無生命危險

警方表示，吳男被刺後送醫急救，迄昨天還在加護病房治療，據了解無生命危險，但刀子深入吳後背部、傷及神經，日後可能影響手的活動。

案發當晚，被害人傷重送醫急救，王男行凶後開車逃離，警方發現吳姓被害人是南市警一分局的退休警察。

警方查出，吳男先前就與王男有嫌隙，當晚吳先跟另3名友人在海產攤餐敘、喝酒，其中某友人想當和事老、主動聯絡王男到場，與吳化解昔日恩怨，沒想到吳、王仍話不投機，甚至引發更大衝突。

昨凌晨，警方鎖定王嫌出現在永康區中華路某家旅館，辦案人員將涉嫌殺人未遂的王嫌逕行拘提到案，在場王男的徐姓友人（登記住宿）持安非他命毒品與吸食器，一併被查獲。

王嫌坦承犯案，他供稱，認識吳男僅一年多，自己近年際遇不佳，之前曾在酒桌上遭被害人揶揄，一直懷恨在心，當晚受邀到吳男的酒攤前，已在另攤先喝了2瓶高粱酒，與吳狹路相逢，再次爆發口角與肢體衝突，憤而到車上拿刀子朝吳背後捅一刀。

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  • 王姓男子涉拿刀刃長約25公分的小武士刀刺殺吳姓退警右後背部傷重。（記者王俊忠翻攝）

    王姓男子涉拿刀刃長約25公分的小武士刀刺殺吳姓退警右後背部傷重。（記者王俊忠翻攝）

  • 涉嫌持刀刺殺吳姓退警傷重的王姓男子。（記者王俊忠翻攝）

    涉嫌持刀刺殺吳姓退警傷重的王姓男子。（記者王俊忠翻攝）

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