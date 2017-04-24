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無照女酒駕害警截肢 重判3年2月

2017-04-24

〔記者王定傳／新北報導〕女子陳以恩去年7月酒駕上路，在台65線高架道路肇事，酒測值高達0.87毫克，造成警員陳昭宏雙腿粉碎性骨折、右小腿截肢。新北地院法官認為，陳女曾因酒駕被吊銷駕照、獲檢方緩起訴，卻再犯造成警員重傷，事後未和解，認定她藐視法律、不知悔改，依酒駕致人重傷罪重判3年2個月，可上訴。

法界人士說，司法實務上，酒駕未致人於死的案件，會遭判刑3年以上，過去少見。

當初法院開庭時，陳員在家人陪伴下出庭，數度哽咽說「一生前途都斷送至此」，要求重判；陳女不斷說抱歉，坦承自己「一喝酒就會出事」，希望法院能讓她易科罰金，願用一輩子來分期賠償。不過，離婚、育有兩子又無業的陳女，根本無力賠償。

檢警調查，陳以恩曾於2014年間酒駕被逮，卻沒學乖，去年7月16日，她在友人台北市住處喝酒聊天，清晨6點半，酒駕還無照上路，準備返回桃園住處；警員陳昭宏為行政院長林全視察新竹，執行聯合勤務交通引導，正在車後擺放交通錐，遭陳女高速衝撞，夾在2車中間，不斷哀號，血流如注。

陳員歷經11小時手術，右小腿須截肢，陳妻含淚在「截肢同意書」簽名，也盼別再發生酒駕害人的不幸；案發至今，陳昭宏右腳裝上義肢，復健已逐漸好轉，他遺憾結婚時，沒給妻子一個溫馨感人的求婚儀式，今年3月間，在警政署長陳國恩見證下，向妻子「重新求婚」成功。

法院認為，陳女有酒駕紀錄又再犯，造成警員重傷，不僅藐視法律，更漠視用路人生命、身體安全，也未和解，且肇事時立即被警方察覺是肇事者，不符合自首要件，因此判刑；被害人另提出1000餘萬元求償，法官裁定移民事庭審理。

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  • 陳昭宏上月20日拄著枴杖出席「媽祖有交代，喝酒不開車」記者會，現身說法呼籲喝酒不開車。（圖：中央社）

    陳昭宏上月20日拄著枴杖出席「媽祖有交代，喝酒不開車」記者會，現身說法呼籲喝酒不開車。（圖：中央社）

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