長官不挺！民眾投訴被逼道歉 消防員怒辭
〔記者徐聖倫、余衡／新北報導〕捍衛尊嚴！
被要求寫道歉信 耿耿於懷
新北市第七救護大隊中和分隊31歲郭姓隊員，3年前在國光分隊服務，出勤9旬老婦跌倒救護案時，見她僅頭部輕微紅腫，未刻意鳴笛闖紅燈搶時間，遵守交通規則的結果，竟遭患者家屬投訴，當時的第七大隊長林永東發火要求郭員寫信致歉，郭自認沒錯拒絕，但分隊長要其他同事代寫道歉信，還代他赴醫院向家屬賠不是，幾個月後被調往中和分隊。
郭員認為長官「沒有肩膀」不挺基層，今年3月提辭呈，他受訪無奈說：「不想迎合卻又無法改變大環境，只能選擇離開！」
消防局表示，當時確實有接獲投訴，調查後並未懲處郭員，有要求同仁加強溝通技巧，並未要求親自道歉或寫道歉信，事後該分隊主管曾和家屬溝通，過程中是否有所誤解，會再了解。林永東則指出，事隔太久已不太記得原委，後續人事調動應該是正常輪調，而前往醫院可能是其他長官的意思，他未要求隊員寫信及道歉。
患者傷勢輕 提不合理要求
郭員3年前在國光分隊服務，他表示，晚間接到通報出勤，到場得知受傷老婦的傷勢，是前幾天跌倒所致，當時意識清晰，僅頭部輕微腫脹，依規定送鄰近雙和醫院處理，但老婦堅持要到距離遠的台北醫學大學附設醫院；郭只好配合開往，但研判患者傷勢不緊急，故開警示燈未鳴笛、也未闖紅燈。
郭員表示，家屬認為他未鳴警笛一事有錯，向消防局投訴，他自認處理正確，並向隊部說明，不過時任第七大隊長的林永東不認同，在「局週報會議」上要他向家屬道歉及附上道歉信，還嗆「不要跟我提法條！」甚至下通牒限時道歉。
郭員堅持沒錯拒絕道歉，國光分隊長則在未取得他同意下，要求其他隊員代筆寫道歉信，再由分隊長帶到醫院向家屬賠不是；幾個月後，他被調往中和分隊。
郭認為基層辛苦執勤，但長官「沒肩膀」遇事不挺基層，令他心灰意冷，3年來一直耿耿於懷，直到近來孩子出世，他不想再隱忍，並盼多花點時間陪家人，3月提辭，因為請育嬰假、預定10月生效。
郭的同僚說，投訴內容是個人主張，長官應該判斷是非，不該「有人投訴就害怕」，還要追究基層，「打自己小孩給外人看」。
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