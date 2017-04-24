| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪 各地有雨午後漸歇 週三鋒面又來！
 首頁 > 社會

破窗制伏家暴父 警消救出3小孩

2017-04-24

〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕台南施姓男子對讀國二的大女兒施暴，並控制3名孩子行動，大女兒打電話向媽媽求救，施男回嗆「去打110報警來救她啊！」警方昨凌晨到場，施男堅不開門，情況緊急，警、消人員破壞一樓鐵窗，衝上樓制伏施男，將3名子女平安救出，化解危機，社工評估後交給母親與親友安置。

施男與大女兒、二女兒（12歲、小六）、小兒子（7歲、小一）住在一處透天民宅，他和太太劉女正在打離婚官司並分居中。

前晚劉女接獲讀國二的大女兒打電話哭訴「爸爸打我、打我巴掌，說臉上有蚊子，還不讓我睡覺，說要玩死我！說我不是他的女兒」等話，劉女電話中極力安撫、表示拚老命也要救女兒出來，施男則透過電話向妻子嗆聲「去打110報警來救她啊！」劉女忍無可忍，報警求救。

拒開門探視 安危堪憂

昨凌晨，劉女與市警二分局長樂派出所員警到現場，要求施男開門，對方拒不開門。警方擔心屋內孩子安危，緊急聯絡消防局與社會局社工到場，消防員凌晨2點多，以破壞剪剪斷1樓後方鐵窗，多名消防員與員警衝到4樓，喝斥施男不得反抗，施未反抗或脅持孩子，平安將2女1男救出。

劉女說，今年初施男打她，聲請到暫時保護令，保護令規定丈夫不得對她與孩子施暴，接到女兒求援電話，讓她很擔心。

施男警訊時說，大女兒21日向學校請假，沒事先跟他說，他才管教她；大女兒竟說要跟媽媽走、不要跟爸爸，讓他很不高興。警方依施男違反保護令將他移送南檢偵辦。

社工與劉女溝通後，決定由劉女帶大女兒到醫院驗傷檢查治療；二女兒與小兒子由劉女與親友帶回安置。社會局表示，劉女正與丈夫打離婚官司及爭取孩子監護權，會協助劉女法律訴訟。

廣告
  • 警、消人員救出施家三姊弟、送進救護車安置評估。為保護當事人，衣服經過變色處理。（記者王俊忠攝）

    警、消人員救出施家三姊弟、送進救護車安置評估。為保護當事人，衣服經過變色處理。（記者王俊忠攝）

  • 消防人員破窗進入屋內。（記者王俊忠攝）

    消防人員破窗進入屋內。（記者王俊忠攝）

  • 警方將施男帶回調查。（記者王俊忠攝）

    警方將施男帶回調查。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家暴父 破窗
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：破窗制伏家暴父 警消救出3小孩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.