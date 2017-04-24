破窗制伏家暴父 警消救出3小孩
2017-04-24
〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕台南施姓男子對讀國二的大女兒施暴，並控制3名孩子行動，大女兒打電話向媽媽求救，施男回嗆「去打110報警來救她啊！」警方昨凌晨到場，施男堅不開門，情況緊急，警、消人員破壞一樓鐵窗，衝上樓制伏施男，將3名子女平安救出，化解危機，社工評估後交給母親與親友安置。
施男與大女兒、二女兒（12歲、小六）、小兒子（7歲、小一）住在一處透天民宅，他和太太劉女正在打離婚官司並分居中。
前晚劉女接獲讀國二的大女兒打電話哭訴「爸爸打我、打我巴掌，說臉上有蚊子，還不讓我睡覺，說要玩死我！說我不是他的女兒」等話，劉女電話中極力安撫、表示拚老命也要救女兒出來，施男則透過電話向妻子嗆聲「去打110報警來救她啊！」劉女忍無可忍，報警求救。
拒開門探視 安危堪憂
昨凌晨，劉女與市警二分局長樂派出所員警到現場，要求施男開門，對方拒不開門。警方擔心屋內孩子安危，緊急聯絡消防局與社會局社工到場，消防員凌晨2點多，以破壞剪剪斷1樓後方鐵窗，多名消防員與員警衝到4樓，喝斥施男不得反抗，施未反抗或脅持孩子，平安將2女1男救出。
劉女說，今年初施男打她，聲請到暫時保護令，保護令規定丈夫不得對她與孩子施暴，接到女兒求援電話，讓她很擔心。
施男警訊時說，大女兒21日向學校請假，沒事先跟他說，他才管教她；大女兒竟說要跟媽媽走、不要跟爸爸，讓他很不高興。警方依施男違反保護令將他移送南檢偵辦。
社工與劉女溝通後，決定由劉女帶大女兒到醫院驗傷檢查治療；二女兒與小兒子由劉女與親友帶回安置。社會局表示，劉女正與丈夫打離婚官司及爭取孩子監護權，會協助劉女法律訴訟。
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